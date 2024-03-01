تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يهبط 120 جنيها بالتعاملات المسائية

سجّلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، تراجعا ملحوظا، إذ انخفض سعر عيار 21 دون مصنعية، خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية بنحو 60 جنيها مقارنة بأسعار بداية التعاملات اليومية؛ ليسجل المعدن الأصفر تراجعًا بنحو 120 جنيهًا مقارنة بأسعار ختام التعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجّل نحو 3257 جنيهًا للشراء، دون مصنعية بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجّل نحو 2850 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجّل نحو 2442 جنيهًا، وعيار 14 سجّل نحو 1905 جنيهات للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم انخفاضًا ملحوظًا، بمحلات الصاغة، إذ سجّل نحو 22800 جنيه للشراء، فيما سجّلت الأونصة الذهبية 2055 دولارًا للشراء.