انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2910 جنيهات

أعلنت الشعبة العامة للذهب انخفاض أسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 الذي انخفض عن سعر الأمس بواقع 60 جنيها دفعة واحدة ووصل إلى 2910 جنيهات بعدما سجل نحو 2970 جنيهًا بالنسبة لسعر الجرام خلال التعاملات المسائية أمس.

تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-3-2024 في مصر خاصة جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة في الصاغة ويضاف إليها سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

انخفض سعر عيار 24 بما يقارب الـ69 جنيها عن تعاملات مساء أمس الخميس، حيث سجل سعر الجرام بالأمس في نهاية التعاملات المسائية مبلغ الـ3394 جنيهًا للشراء، غير أنه سجل اليوم سعر الجرام 3325 جنيها للجرام الواحد، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية ما يوضح تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.

سعر الجرام عيار 21

كما تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بالنسبة للذهب عيار 21 بعد التراجع الكبير الذي أعقب انهيار الدولار في السوق الموازية، 2910 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 2494 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14 نحو 1945 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بواقع 480 جنيها دفعة واحدة، حيث سجل مساء أمس 23 ألفا و760 جنيها للشراء، في حين سجل اليوم مبلغ الـ23 ألفا و280 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.