«صحة الشرقية»: استخراج تصريح دفن الموسيقار حلمي بكر

صرح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن للموسيقار حلمي بكر، وفي انتظار وصول أشقائه وأسرته من القاهرة.

انتهاء الإجراءات وفي انتظار استلام الجثمان

وأشار أن المستشفى أنهى كل الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وفي انتظار تسليم الجثمان إلى أسرته من أجل دفنه في مقابر العائلة وتشييع الجنازة في القاهرة.

رحيل الملحن حلمي بكر

ورحل الملحن الكبير حلمي بكر عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض دام لأكثر من 3 أشهر، عن عمر 86 عام وفي انتظار تشييع جنازة الراحل من مسجد الحامدية الشاذلية بالشيخ زايد.