3 وصايا طلبها حلمي بكر من زوجته قبل وفاته بساعات

رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير حلمي بكر، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، بعدما تعرض لوعكة صحية منذ أشهر قليلة، وأزمة صحية لم يخرج منها حتى وفاته المنية اليوم.

زوجة حلمي بكر تكشف تفاصيل صادمة:

ومن أمام ثلاجة الموتى داخل المستشفى التي رحل فيه حلمي بكر، كشفت زوجته سماح القرشي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» وهي في حالة انهيار تام، عن بعض الوصايا التي قالها لها الموسيقار الكبير أمس وقبل تدهور حالته نهائيًا.

وصايا حلمي بكر

وقالت القرشي، قال لي «متدخليش في معارك مع حد، ركزي مع بنتك بس بنتك صغيرة ومحتجالك علشان تربيها كويس»، وكانت الوصية الثانية لها هي عدم الذهاب للمستشفى حين قال لها: «متودنيش المستشفى هتبهدل وهموت في المستشفى»، لكن سوء حالتها الصحية في ساعات متأخرة من الليل أجبرتها على نقله للمستشفى، خاصة بعد نصيحة الأطباء.

أمّا الوصية الثالثة والتي أخبرها بها، فهي مكان دفنه، إذ أوصاها بأنه اشترى منذ فترة مدفنًا في مدافن الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، على أن يدفنه داخلها.