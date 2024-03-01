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مواعيد قطار رقم 3017 مكيف «القاهرة – المنصورة» خلال شهر رمضان المبارك

كتب:

كريم روماني
03:32 م | الجمعة 01 مارس 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار رقم 3017 مكيف «القاهرة – المنصورة» خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أنّ القطار يتحرك من محطة القاهرة الساعة 2:15 مساءً ويصل إلى محطة بنها الساعة 2:51 مساءً ليتحرك منها الساعة 2:54 مساءً.

مواعيد قطار رقم 3017 مكيف  

وأوضحت الهيئة القومية في تقرير لها، أنّ القطار يصل إلى محطة قويسنا الساعة 3:05 مساءً ويتحرك منها الساعة 3:06 مساءً ثم يصل إلى محطة بركة السبع الساعة 3:17 مساءً ويتحرك منها الساعة 3:18 دقيقة مساءً، ثم يصل إلى محطة المحلة الكبرى الساعة 3:58 مساءً ويتحرك منها الساعة 4:01 مساءً.

محطات وقوف قطار رقم 3017 

وأكدت  أنّ القطار يصل إلى محطة سمنود الساعة 4:11 مساءً ويتحرك منها الساعة 4:14 دقيقة مساءً، ثم يصل إلى محطة طلخا الساعة 4:27 مساءً ويتحرك منها الساعة 4:29 مساءً، وأخيراً يصل إلى محطة المنصورة الساعة 4:35 مساءً.

وأشارت إلى أنه تم التنبيه على جميع المحطات بضرورة الاستعداد الجيد لشهر رمضان المبارك، والالتزام بجميع التعليمات الخاصة بمواعيد وقوف وتحرك القطارات، موضحة أن القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة، ضماناً لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.