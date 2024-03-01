شقيق حلمي بكر: نقل جثمان الراحل لمنزله بالمهندسين.. وننتظر وصول ابنه من لندن

رحل عن عالمنا اليوم، الموسيقار حلمي بكر، وذلك بعد معاناة وصراع مع المرض، إذ وافته المنية عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعدما عانى في أواخر أيامه من وعكة صحية شديدة إذ كان مريض قلب وسكر وضغط.

نقل جثمان حلمي بكر لمنزله في المهندسين

قال محمد بكر شقيق حلمي بكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم في طريقهم حاليا إلى محافظة الشرقية، منطقة كفر صقر، حيث رحل الموسيقار الكبير هناك في منزل زوجته، وسيقومون بنقل الجثمان لمنزله في المهندسين، وسينتظرون قدوم ابنه الوحيد هشام القادم من لندن.

وأضاف، أن والدة هشام اتصلت بهم وأصرت بشدة ألا يدفن حلمي بكر في عدم وجود ابنه الوحيد هشام، وبالفعل استقل هشام أول طائرة بعد سماعه خبر الوفاة وهو حاليًا في طريقه إلى مصر.