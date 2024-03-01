خطوات تحويل رصيد من الموبايل لشحن عداد الكهرباء.. اعرف السر

في ظل خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة، أصبح من السهل الحصول على الخدمات الحكومية من منزلك دون الحاجة للذهاب إلى مقراتها، وكذلك دفع فواتير الاستهلاك الشهرية للخدمات، وفي هذا الصدد، نستعرض طريقة تحويل رصيد من الموبايل لشحن عداد الكهرباء.

خدمة شحن عدادات الكهرباء من رصيد الهاتف

أطلقت وزارة الكهرباء، خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بتقنية Nfc، عن طريق تحويل رصيد من الموبايل لشحن عداد الكهرباء، إذ تتيح هذه الخاصية إمكانية تحويل الرصيد من الهاتف المحمول إلى كارت شحن عداد الكهرباء، من أي مكان وفي أي وقت.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل خدمة تحويل رصيد من الموبايل لشحن عداد الكهرباء، والتي تأتي على النحو التالي:

خطوات تحويل رصيد من الموبايل لشحن عداد الكهرباء

يمكن لأي مواطن تحويل رصيد من الموبايل لشحن عداد الكهرباء، من خلال كروت الشحن الجديدة، التي تدعم خاصية Nfc، المتوفرة في جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وتحميل وتثبيت تطبيق «سهل» للحصول على الخدمة، واتباع الخطوات التالية:

- التوجه لشركة الكهرباء لتغير كارت الشحن القديم بأخر يعمل بتقنية NFC.

- يكون جهاز الهاتف المحمول يسمح بتفعيل خاصية NFC.

- تحميل تطبيق سهل، وتسجيل مستخدم جديد، ثم الدخول إلى التطبيق.

- مرر كارت شحن العداد أمام كامير الهاتف الخلفية لقراءة البيانات.

- اختار شحن الكارت، وادخل المبلغ الذي ترغب شحن العداد به، سواء من محفظة الهاتف أو كارت الفيزا.

- قم بإدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.