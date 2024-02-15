خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لـ كارت شحن عداد الكهرباء في المحافظات

أعلنت شركة الكهرباء عن إتاحة عدد من الخطوات من أجل استخراج بدل فاقد أو تالف لكارت شحن عداد الكهرباء في المحافظات، إذ يجري التوجه إلى الشركة أو الفرع الأقرب إلى المواطن، وعمل عدة إجراءات من أجل استخراج بدل.

خطوات استخراج بدل فاقد كارت شحن عداد الكهرباء

وأشارت شركة الكهرباء إلى أنه يجري عمل عدة خطوات من أجل استخراج أو استعادة كارت عداد الكهرباء بدل فاقد أو تلف من خلال عمل الآتي:

- التوجه إلى شركة الكهرباء

- تقديم طلب استخراج بدل فاقد أو تلف من كارت عداد الكهرباء

- عمل محضر في حالة الفقد

- في حالة التلف يتم كتابة إقرار كتابي يشير إلى تلف الكارت.

- تقديم صورة من عداد الكهرباء مضاف عليها رقم العداد.

- صورة بطاقة الرقم القومي

- إيصال دفع قديم

- يتم دفع تكاليف ورسوم الاستخراج