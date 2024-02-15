«هتوفر الرصيد».. عادة خاطئة تستهلك شحن كارت عداد الكهرباء ابتعد عنها

قد ينتهي رصيد كارت عداد الكهرباء خلال مدة قصيرة نتيجة إتباع العادات الخاطئة، منها استخدام أجهزة تستهلك الكهرباء بشكل أكبر، ما يؤدي إلى سحب الرصيد الموجود، وانقطاع التيار بشكل مفاجئ، وحدوث بعض المشكلات الأخرى.

وتوجد بعض العادات التي يجب اتباعها للحفاظ على رصيد كارت عداد الكهرباء لأطول وقت، منها عدم الإفراط في استهلاك الأجهزة الكهربائية التي تزيد استهلاك الكهرباء، بحسب حديث محمد حسين مهندس كهربائي لـ«الوطن»، قائلًا: «فيه أجهزة مش ضرورية، وبتستهلك كهربا عالية جدًا، عشان كدا هنلاحظ في ناس شحن الكارت بيقعد معاها فترة كويسة، وناس تانية الشحن بيخلص معاهم على طول».

أجهزة تزيد استهلاك الكهرباء

يستخدم البعض أجهزة تزيد استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى سحب الرصيد في مدة قصيرة جدًا، مثل السخان والميكروويف، الذي يحتوي على مؤشر لزيادة درجات الحرارة، وهو من العادات الخاطئة، وفقًا لـ«حسين»: «درجات الحرارة لما بتزيد أو تقل جامد، بتستهلك فولتات عالية، دا بيعتمد على سحب شحن كارت العداد».

اعتماد على أجهزة لا تستهلك كهرباء بشكل كبير

ينصح «حسين» بالاعتماد على الأجهزة التي لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مثل الثلاجة والغسالة واللمبات الموفرة، فأقصى ما يمكن أن تستهلكه هذه الأجهزة ما بين 12 فولت و24 فولت.

يجب التأكد من احتواء الكارت على رصيد

يجب التأكد من احتواء الكارت على رصيد حتى لا يحدث انقطاع للتيار الكهربائي بشكل مفاجئ، ويؤدي إلى فصل الأجهزة الكهربائية المهمة خاصة الثلاجة، التي تؤدي إلى تلف الطعام في حالة الانقطاع لفترة طويلة، وفي هذه الحالة لا يجب فتح باب الثلاجة، للحفاظ على التبريد قدر الإمكان.

نصائح وزارة الكهرباء والطاقة لترشيد الاستهلاك

اختيار أجهزة كهربائية مرشدة للطاقة، لا تزيد استهلاك الكهرباء.

استخدام الأجهزة الكهربائية بحكمة، فلا يجب تشغيلها طوال الوقت، حتى لا ينفد شحن الكهرباء في وقت قصير.

الاتجاه إلى البدائل مثل وتجفيف الملابس على حبل الغسيل بدلاً من مجففة الملابس.