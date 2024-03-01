طريقة عمل المدلعة بالكنافة في رمضان.. أحلى وأوفر من الجاهزة

الكنافة من أكثر الحلوى الشهيرة التي تجتمع جميع العائلات على تناوله، خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تتسم بمذاق لذيذ وسهلة، كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، وخلال السطور التالية نستعرض لكم طريقة عمل المدلعة بالكنافة فقط في رمضان، بمكونات سهلة وبسيطة وأوفر من الجاهزة، حسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج «علي قد الأيد» على قناة «سي بي سي سفرة».

مكونات المدلعة

- 500 جرام من الكنافة.

- كوب سمن.

- ملعقتان كبيرتان سكر بودرة.

- كوبين سكر.

- كوب ماء.

- عصير ليمونه.

- كوبين بودرة كريم شانتيه.

كوب ونصف ماء بارد.

- مانجو مقطعة.

- كوب من السكر.

- 2 ملعقة كبيرة من السمنة.

- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

- علبة من القشطة.

- كوب من السميد.

- 1/4 كوب من جوز الهند.

- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة التحضير المدلعة في دقائق

- أفردي خليط الكنافة في صينية ويكبس جيدًا.

- ضعي الكنافة في الفرن حتى النضج.

- اسقيها بالشربات.

- قومي بعمل صوص الكراميل، بطريقة خلط السكر مع الزبدة على النار، وتضاف الكريمة ويقلب كل الخليط.

- ولعمل صوص الشوكولاتة، وتخلط الشوكولاتة مع الزيت واللبن في إناء على النار، مع تحريك كل الخليط حتى تتجانس مكوناته، ثمّ ترص طبقات من الكنافة والكريمة والبسبوسة وصوص الكراميل وصوص الشوكولاتة.