صُدفة على قنوات المتحدة و«watch it» في رمضان.. كوميديا وإثارة ومفاجآت غير متوقعة

تفاجئ ريهام حجاج جمهورها فى موسم مسلسلات رمضان 2024 بتقديم شخصية كوميدية، سواء فى طريقة أدائها أو ملابسها والمواقف التى تتورط بها وتقلب حياتها والمحيطين بها، وذلك من خلال أحداث مسلسل «صدفة»، المقرر عرضه على عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة watch it الإلكترونية.

تجربة جديدة تقوم بها «حجاج» تحمل كثيراً من التمرد على أدوار وشخصيات لعبتها على شاشة التليفزيون، وحققت بها نجاحاً كبيراً جعلها تنتقل من شخصية لأخرى، ولكن «المغامرة» من صفات أصحاب الموهبة الذين يرفضون الانغلاق والاطمئنان لأى نجاح مهما بلغت درجته، ولكن هناك سعى دائم من قِبَلهم، بحثاً عن تجربة جديدة بروح الهواة، وإثبات أن الفنان الجيد فى جعبته المزيد وإن لم تأت له الفرصة حتى لو كانت «صدفة» فإنه يذهب إليها بنفسه بحثاً عنها.