مساعد رئيس تحرير «الوطن»: رأس الحكمة من أهم المشروعات في تاريخ مصر الحديث

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم الليثي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة من أهم المشروعات الاقتصادية في التاريخ الحديث لمصر، مشيرًا إلى أن نتائجه بدأت في الظهور، لافتًا إلى أنه في جريدة «الوطن» جرى رصد أكثر من 50 سلعة بدأت أسعارها في التراجع، بالإضافة إلى رصد قسم الاقتصاد بالجريدة لتراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

نقلة اقتصادية بعد مشروع رأس الحكمة

وأضاف الليثي، خلال استضافته على قناة «إكسترا لايف»، أن المشروع أدى لحدوث نقلة اقتصادية بعد حالة من القلق في الوسط الاقتصادي بالكامل، مشيرًا إلى أن المشروع أدى إلى رفع حافز المستثمرين للتوجه للاستثمار في مصر، ولافتًا إلى أنه بعد الصفقة بأيام عقد الدكتور مصطفى مدبولي صفقة مع 7 من الشركات المطورة العقارية الكبيرة.

وأشار إلى أن الصفقة ستسهم في دخول 40 مليار دولار خلال 10 سنوات، وهناك آفاق استثمارية كبرى، متابعًا: «يشيد كبار رجال الأعمال والمستثمرين بهذا المشروع، الذي خلق حالة من الحراك الاقتصادي الكبير لمصر، فالعين الاقتصادية الخبيرة توجهت إلى مصر حاليًا».

نتائج رأس الحكمة على السوق الموازية

واكمل: «نكاد نجزم أنه خلال الفترة المقبلة سيتم القضاء نهائيًا على السوق الموازية، لن توجد فكرة وجود سعرين للدولار، وتحدث الكثير من الخبراء عن فكرة القضاء على السوق الموازية»، مشيرًا إلى وجود مزايا استثمارية كبيرة في مصر، وهذه المزايا هي ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي، وأهمها الأمن الذي استطاعت القيادة السياسية أن تفرضه على مصر وكل المناطق الحدودية.