متحدث الوزراء: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يساهم في ضبط الأسعار

قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تمثل فرصة مواتية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وتوفر حصيلة دولارية تمكن الدولة من تجاوز التحديات الراهنة، وضبط سعر الصرف في سوق النقد الأجنبي.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة المحور، أن هذا الأمر سيسهم دون شك في توفير العملة الصعبة والمساهمة في خفض الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية لمدخلات الإنتاج وتوفير السلع الأساسية والأدوية والأعلاف، ما سينعكس خلال الفترة المقبلة على خفض التضخم وضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

وأوضح أن كل هذه الأمور ستمكن الحكومة من تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذا تحرص الحكومة في كل الأحوال على عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وتابع: «الدولة حريصة على عملية الإصلاح، وترشيد الإنفاق، والعمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للأوليات المتفق عليها، في الوقت الذي تتحسن فيه المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وهذا ما عكسته كل التقارير الدولية التي تنبأت بأن المشروع سيساعد الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة».