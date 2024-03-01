اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. اكتمال الدفعة الأولى من صفقة «رأس الحكمة» بتسلم 5 مليارات دولار

تقرأ في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-الحكومة: اكتمال الدفعة الأولى من صفقة «رأس الحكمة» بتسلم 5 مليارات دولار

- وزير المالية فى «مجموعة العشرين»: نتطلع إلى خلق هيكل مالى عالمى يُحفز تمويلات الاقتصادات الناشئة

- «معيط»: التعاون الدولى لحل «الديون» العالمية بات ضرورة مُلحة

- رئيس تحرير «الوطن»: واكبنا التكنولوجيا بتطوير محتوى الجريدة الإلكترونى

- «عمار» فى ورشة عمل تنسيقية شباب الأحزاب: أطلقنا برامج «بود كاست» لمخاطبة الشباب والفئات الأكبر سناً

- «الذكاء الاصطناعى» لا يمكن أن يحل محل الصحفى إنما هو عامل مساعد للخروج بعمل يتمتع بجودة ودقة عالية

- دماء على «البالطو الأبيض»

- «الوطن» تفتش فى آلام سيدات الأطقم الطبية بقطاع غزة

- طبيبة بالمستشفى الإندونيسى وجدت ابنتها ضمن ضحايامجزرة «جباليا»: لم أتمالك نفسى.. ورفضت ترك المصابين

- مدير تمريض «غزة الأوروبى»: الممرضات داوين جروح أولادهن.. ونفاد الموارد الطبية أثَّر على إجراء العمليات

الصفحة الثانية

- دماء على «البالطو الأبيض»

- «الوطن» تفتش فى آلام سيدات الأطقم الطبية بقطاع غزة

- طبيبة بالمستشفى الإندونيسى وجدت ابنتها ضمن ضحايا مجزرة «جباليا»: لم أتمالك نفسى.. ورفضت ترك المستشفى وقت قصفه فى اليوم الـ45 للحرب

- مدير تمريض «غزة الأوروبى»: الممرضات داوين جروح أولادهن وهناك من شَهدت استشهاد ابنها.. ونفاد الموارد الطبية وانقطاع الكهرباء أثر على إجراء العمليات

- نورا مروان «مسعفة» تحملت آلام الولادة من دون بنج وفقدت طفلها بعد ساعات من الإنجاب: الولادة فى القطاع طرأت عليها تغيرات غير آدمية

الصفحة الثالثة

- طبيبة نساء وتوليد تكشف معاناة الفتيات: «الفوط الصحية» رفاهية والسيدات يعانين بكتيريا عنقودية بسبب المناديل الورقية وقطع القماش تسمم فى الدم والتهابات فى جدار الرحم.. أرحام النساء أصبحت مادة خصبة لنشاط العدوى البكتيرية «دعاء» تطوعت لخدمة سيدات مراكز الإيواء: أقوم بفك غرز الولادة القيصرية

-طبيبة فلسطينية تروى المعاناة داخل المخيمات.. «نعيش على الخبز وننام على الحصير»

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: جوهرة مصرية

- مقال رأي لـ د.ناجح إبراهيم، بعنوان: تواضع لربك

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبو شامة، بعنوان: يوم بنعيش عليه السنة كلها

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: حكايات الشارع زي الأفلام

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: شعوب العالم الحر

- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: قيام وانهيار «الأفندية»

- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: مفاوضات الهدنة.. 4 كروت ترسم مستقبل حرب غزة!!

- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: قصة الكلاب «الصديقة» في «فلسطين»

الصفحة السادسة

- رئيس تحرير «الوطن»: نمتلك تجربة ثرية فى مواكبة التكنولوجيا بتطوير المحتوى الإلكترونى ومنصات التواصل

- مصطفى عمار فى ورشة عمل «تنسيقية شباب الأحزاب»: أطلقنا برامج «بودكاست» لمخاطبة الشباب والفئات الأكبر سناً تنوعت بين الفن والرياضة والسياسة والأطفال.. و«الذكاء الاصطناعى» لا يمكن أن يحل محل الصحفى إنما عامل مساعد لا بد من الاستعانة به للخروج بعمل يتمتع بجودة ودقة عالية

- رئيس تحرير «اليوم السابع»: لا بد أن تتعامل الصحافة المصرية مع التطورات التكنولوجية.. وهذا لا يعنى بالضرورة انتهاء الصحافة الورقية.. فالشعب المصرى فيه جميع الأذواق.. واستطلاعات الرأى مهمة

- دينا عبدالكريم: التحول الرقمى فرض على العالم السرعة.. ونطالب بإعادة صياغة آليات الصحافة والقائمين على صناعة الخبر.. وأهمية توفير دورات تدريبية وتثقيفية للصحفيين

- مارسيل سمير: لا بد من العمل على إصدار لوائح تتلاءم مع الآليات الإلكترونية الحالية.. وعماد خليل: هناك فجوة بين عدد الخريجين والمؤسسات الإعلامية

- «السكة الحديد» تعلن جدول مواعيد الرحلات فى شهر رمضان المبارك

- تأخير ساعة لرحلة قطار 2027 تالجو «القاهرة - الإسكندرية».. وتعديل تركيب بعض القطارات بإضافة عربات «إسبانى مطور وVIP»

الصفحة السابعة

- صدفة.. كوميديا.. وإثارة.. ومفاجآت غير متوقعة

- يعرض على قنوات المتحدة ومنصة «watch it» فى رمضان

- سر خطير يغير مجرى حياة فتاة شعبية فى 30 يوماً

- «الصاوى»: العمل فى مسلسل مميز بالكتابة والإخراج والإنتاج «فرصة».. و«سلامة»: نقدم مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة

- نقاد: «ريهام» مجتهدة وتبحث عن الأفضل.. واستعانتها بأصحاب المواهب والخبرات ذكاء فنى منها

- «قاسم»: التمرد على المناطق الآمنة فى التمثيل لصالح الدراما.. و«ماجدة»: «صدفة» مخاطرة محمودة لتقديم شخصية جديدة

الصفحة الثامنة

- إقبال على «فسيخ نبروه» قبل أيام من رمضان: «أكـلـة الحبـايـب»

- «متعدد المواهب».. الوظيفة لم تُفسد أحلام عاصم: «مغنى وملحن ومؤلف»

- من إسكندرية للأقصر.. إيطاليون فى جولة سياحية بـ«الجلابية الصعيدى»

- رحلة «يارا» مع كرة القدم: صدفة.. فتطوُّع.. فبطولات