الثلوج تغطي مدرب يوجا يتأمل جبال الهيمالايا.. ماذا قال تلميذاه؟ (فيديو)

رياضة اليوجا أنها تُدخل ممارسيها في حالة من التأمل العميق الذي يُفقدهم الإحساس بكل ما يدور حولهم، ولكن ما شهده مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي جاء متجاوزًا لحدود المتوقع بالنسبة لتأثير التأمل العميق في لعبة اليوجا؛ إذ ظهر مُدرب يوجا هندي وهو مُغطى بالثلوج في أثناء تأمله على جبال الهيمالايا، لتنقسم آراء مشاهدو الفيديو ويذهب بعضهم إلى تصديق ما رأى، ويذهب القسم الآخر إلى إسناد الأمر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التزييف العميق.

الثلوج تغطي مدرب يوجا وهو يتأمل جبال الهيمالايا

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر مدرب يوجا هندي يبدو أنه في العقد السادس من عمره، وهو يجلس متأملًا على جبال الهيمالايا مرتديًا ملابس خفيفة وتغطي الثلوج شعره ولحيته الكثيفة وأجزاءً كبيرة من جسمه نتيجة لتأثر الجبال بعاصفة ثلجية مفاجئة.

وبحسب ما ورد على موقع «odditycentral»، فإن مدرب اليوجا الهندي هذا يُسمى ساتيندرا ناث، وهو لاعب يوجا معروف، ومرتبط منذ فترة طويلة بمنظمة «Kaulantak Peeth» الروحية في كولو هيماشال براديش، ويتأمل في جبال الهيمالايا منذ أكثر من عقدين، ولذلك بعد انتشار مقطع الفيديو انتظر كثيرون من رواد الـ«سوشيال ميديا» لا سيما في الهند أن تصدر هذه المنظمة بيانًا للتأكيد على صحة هذا هذا الفيديو المنتشر، لكنه يبدو أن ذلك لم يحدث.

تلميذ مدرب اليوجا يروي ما حدث

وبينما يشكك كثيرون في صحة الفيديو لمدرب اليوجا الهندي ويسندون الأمر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التزييف العميق، صرح اثنان من تلاميذ المدرب أنهما قبل شهر سافرا معه إلى وادي سيراج في منطقة كولو، وأنه ذات يوم كان مُعلمهما يتأمل أعلى جبال الهيمالايا، وبعد معرفتهما أنه من المتوقع حدوث عاصفة ثلجية مفاجئة، أسرعا لتنبيهه، لكنهما عند وصولهما إليه وجداه مغطى بالثلوج وفي حالة تأمل عميق: «عندما ذهبنا للتحدث إلى المعلم ساتيندرا ناث، وجدناه في حالة تأمل عميق في الجبال المغطاة بالثلوج، لذلك قررنا تسجيل مقطع الفيديو الخاص به»، بحسب «راهول» أحد تلميذي المدرب الهندي.

وبحسب ما أوضحه التلميذ الآخر وهو «سافارنيناث»، فإن المُدرب الهندي ساتيندرا ناث من أتباع تقليد اليوجا في جبال الهيمالايا وكان يتأمل في الجبال المغطاة بالثلوج على مدار الـ22 عامًا الماضية.

كما علق هذا التلميذ على التشكيك في الفيديو مؤكدًا أنه حقيقي، وأن هذا الفيديو ما إلا مجرد مقطع من مقاطع عديدة سُجلت له على مدار الشهر الماضي.