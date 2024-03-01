عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلاميتان مارينا المصري وشروق مجدي، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «ظاهرة مناخية مفاجئة في أمريكا الشمالية.. وكندا تحذر من خطورة الموقف».

وأشار التقرير إلى أن ظواهر جوية ومناخية مفاجئة يتبعها آثارا مدمرة على صحة الإنسان وسلامته فمن الجفاف إلى الفيضانات ومن البرودة القارسة إلى الحر الشديد ومن الحرائق إلى موت الأحياء تترك التغيرات المناخية بصماتها واضحة بينما تظل تهديدات قائمة ومستمرة في سابقة نادرة الحدوث، حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا درجات حرارة موسمية قياسية حولت الشتاء القارس إلى صيف حار أعقبته حرائق ونزوح لآلاف المواطنين في شمال الكرة الأرضية.

ذوبان الثلوج في أمريكا

ولفت التقرير إلى أنه لطالما اعتاد المواطنون على طقس شديد البرودة في فبراير من كل عام، بينما تظهر الثلوج الذائبة والشمس الساطعة حالا مختلفا عما تعودوا عليه، تغيير يعد قاسيا للغاية دفعا نحو ارتفاع درجات الحرارة في شيكاغو وتكساس وميسوري ومينيسوتا وغيرها من ولايات أمريكا إلى مستوى تجاوز 33 درجة مئوية وفق ما أعلنته الأرصاد الجوية.

وأوضح التقرير أنه في شرق كندا فقد سجلت كيبيك وأنتاريو درجات حرارة قياسية، وتخطت في مونتريال 15 درجة مئوية لأول مرة يشهدها شهر فبراير المعروف ببرودته الشديدة.