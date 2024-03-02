نادية مصطفى ترثي حلمي بكر بكلمات مؤثرة: آخر فرسان الزمن الجميل

رثت الفنانة نادية مصطفي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الموسيقار الراحل حلمي بكر والذي رحل عن عالمنا مساء أمس بعد صراع مع المرض.

ونشرت نادية مصطفى صورة تجمعها بحلمي بكر معلقة: «وداعا آخر فرسان الملحنين للزمن الجميل وداعا الموسيقار الكبير والإنسان صاحب الرأي الجريء الحر وحائط الصد لكل ما هو دون المستوى، وداعا جسدا ولكن أعمالك ستظل باقية يتعلم منها الأجيال القادمة، وستظل لي على المستوى الشخصي في قلبي أبا وأخا وصديقا وسيظل جميلك دينا وطوقا في عنقي لآخر عمري، يا رب اجعل هذه الليلة من أسعد لياليه واجعل كل آلامه ومعاناته في ميزان حسناته واجعل الفردوس الأعلى مسكنه يا رب خالص عزائي لابنه هشام وإخواته وكل محبيه».

وفاة حلمي بكر

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الموسيقار حلمي بكر قائلة: «لا إله الا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، البقاء لله، الاستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه وإخواته وكل محبيه المخلصين».