موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء حلمي بكر

قررت أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر، تشيبع جثمانه اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وحتى الآن لم يُحدد الموعد بالتحديد، حيث يجري تحديده فور وصول نجله من السفر خلال ساعات.

بينما يقام العزاء يوم الأحد من مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك كما قال محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين لـ«الوطن»، وتتنهي أسرة الراحل حلمي بكر فى الوقت الحالي، من إجراءات المستشفي، حتي يستطعون استلام الجثمان.

وكان حلمي بكر رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، داخل أحدي المستشفيات فى منطقة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية.