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دراما المتحدة

نجل حلمي بكر يطلب من محاميه عدم دفن والده لحين وصوله القاهرة

كتب:

أحمد عبدالرحمن
02:17 ص | السبت 02 مارس 2024
حلمي بكر

حلمي بكر

فوّض هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، محاميه مرتضي منصور لاتخاذ جميع الإجراءات بدفن والده من خلال رسالة صوتية أرسلها له.

وقال هشام، في بيان: «أنا حاليا في الطائرة متجه إلى مصر، وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد أنه لابد من نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، وعدم اتخاذ أي قرار دون الرجوع لي وأنا نجله الوحيد».

ورحل حلمي بكر عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، ويعد حلمي بكر أحد أشهر الموسيقيين والملحنين في مصر والوطن العربي.

وقدم حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى. وقدم بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى، كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية اشهرها سيدتى الجميلة، وموسيقى في الحي الشرقي، وحودايت.

ورحل الموسيقار حلمي بكر في مستشفى كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

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