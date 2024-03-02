أماكن ومواعيد عروض مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية اليوم

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم، عروضا مختلفة لأفلام تسجيلية طويلة وقصيرة إلى جانب عروض لمسابقة الطلبة، ضمن عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام والذي يستمر حتي يوم الاثنين المقبل.

عروض مهرجان الإسماعيلية اليوم السبت في القاعة الرئيسية

واعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في الإسماعيلية مواعيد العروض في القاعة الرئيسية لتضمن العروض الآتية:

الساعة 10:45: «حمل. خروف وغربان- الوريثات- والموت خطير.. قد يكون مؤذيا- نور من نور- المفتاح- الحوت تاليموا رقصة الحزن».

الساعة 12:35

بالخارج وعن الماضي والحاضر وكازابلانكا

الساعة 2:30

صبيان وبنات ولقاء مفتوح مع المخرج يسري نصرالله.

الساعة 4:05

عام مصير السلحفاة وجواردا فيجا 3458 نغمة 3/6 وسوف يحتوينا القمر.

الساعة 6

ان تكون طائرا أو لا تكون وسمر.. قبل اآخر صورة.

الساعة 7:35

لا بأس ورؤية وتحت سماء دمشق

*القاعة الصغري*

عروض مهرجان الإسماعيلية اليوم السبت في القاعة الصغري

وتشهد القاعة الصغري لقصر ثقافة الإسماعيلية، عروض مختلفة علي مدار اليوم تتضمن العروض الآتية

11:00

فالس الأحلام والفوضي التي نتركها ومشروع تخرج عن القاهرة وأحمر وآخر أيام العيد.

الساعة 12:35

روح وعلشانك والبديل وقبل ماانسي والعربية الالماني.

الساعة 3:05

الحلقة البحثية الصحافة الفنية في مصر 1952 الي 1973 تشراف د. ناجي فوزي.

الساعة 6

ديدرا والصورة العائلية ونهاية رحلة والراهب سيشن والبلاد البنفسجية وايوب ومار ماما واخر الليل.

الساعة 7:35

بعد الجسر

عروض مهرجان الإسماعيلية اليوم السبت في سينما دينا

وتتضمن عروض مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، اليوم السبت في سينما دنيا العروض الآتية

الساعة 10

قصة صامتة وهنا. في دمشق وعن الماضي والحاضر وخشب .

الساعة 12:20

بعد الجسر والزراعة الايكولوجية والنسوية في غينيا بيساو.

الساعة 2:45

القرابة وبداخلي وساعة غداء وعجلوا وجوع ولا بأس والراهب سيشن وفقد.

الساعة 4:20

المدرسة القديمة ومرارة -25 ومن لوحة إلى أخرى والحقيبة وتامل في الغسق وصرخة ماري إلى المطر وجسد العالم ورؤية و قاطعوا الصناديق.

الساعة 6

حياة ذهبية وجواردا فيجا 3458 نغمة 3/6 و لسنا ظلالا.

الساعة 7:50

تحت التشييد وهدى.. أم مع إيقاف التنفيذ ونور على نور وحجر الايمان.