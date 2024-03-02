عاجل.. الشتاء الأعنف لم ينتهي بعد.. تغير مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

بعد موجة من ارتفاع درجات الحرارة، شهدها يومي الخميس والجمعة، ليعيش المواطنين طقس الصيف ونحن مازلنا في فصل الشتاء، بعد أن وصلت درجة الحرارة في بعض المحافظات إلى 31 درجة مئوية.

ارتفاع الحرارة جعل العديد من المواطنين يتسائلون عن طقس الأيام المقبلة، وهل سيستمر ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الإجابة كانت مفاجئة بشأن طقس الساعات القادمة، فماذا سيحدث؟.

مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة.. ماذا سيحدث بعد موجة ارتفاع درجات الحرارة؟

محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف لـ«الوطن»، عن سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة الماضية، مؤكدا أن السبب هو الكتل الهوائية القادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية، والتي التقت مع كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، ليشهد اليوم ذاته ارتفاع في درجات الحرارة صباحا، مع انخفاضها في المساء والساعات الأولى من الصباح.

لماذا شهدت الـ48 ساعة الماضية ارتفاع في درجات الحرارة ؟

مرتفع جوي في الطبقات العليا للهواء، تسبب في سطوع الشمس خلال النهار، وذلك تزامنا مع وجود نشاط للرياح، هكذا كشف القياتي، مؤكدا أن هذا حدث خلال يومي الخميس والجمعة، إلا أنه بداية من السبت ستعود درجات الحرارة للانخفاض مجددا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بداية من السبت الموافق 2 مارس.

الشتاء الأعنف، هكذا وصف الخبراء حول العالم شتاء 2024، بسبب ظاهرة النينو التي ضربت العالم، وتسببت في تغيرات جذرية في حالة الطقس، ما جعل تحذيرات هيئة الأرصاد بشأن عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الماضية مستمرة، خاصةً وأن فصل ااشتاء لم ينتهي بعد.