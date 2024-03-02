«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة: الجو هيقلب

وصلت درجة الحرارة أمس الجمعة إلى ذروة ارتفاعها لتسجل 30 درجة مئوية على القاهرة، بينما وصلت 32 درجة مؤية على إقليم جنوب الصعيد، وعلى إثر هذه الارتفاع حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة لا يستمر، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم وتعود حول معدلاتها الطبيعية لتعبر بدقة عنها مقولة «الجو هيقلب».

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة بدءا من اليوم السبت وحتى الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس

وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وحارًا على جنوب الصعيد، وباردا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية من بين الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه تنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة غدا السبت 2-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الأحد 3-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 4-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.