الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس بسبب تقلبات الطقس: لا تنخذعوا بدرجات الحرارة

حالة من تقلبات الطقس تعيشها البلاد هذا الأيام، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في شهر أمشير والشهر الأخير من فصل الشتاء، ما يدفع المواطنين للاعتقاد بأن فصل الشتاء انتهى، وهو ما دفع الأرصاد للتحذير من تخفيف الملابس.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، حيث سيطرت الأجواء الحارة نهارًا على كافة الأنحاء، وشهدت البلاد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة وخاصة على غرب البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ووصلت الرؤية الأفقية على سيوة 2000 متر بسبب الرمال المثارة.

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس بسبب تقلبات الطقس

وسجلت درجات الحرارة في القاهرة 30 درجة مئوية والإسكندرية 28 درجة مئوية، وأسيوط 30 درجة مئوية والأقصر 31 درجة مئوية وأسوان 31 درجة تبعًا لتسجيلات محطات الأرصاد الجوية.

وبسبب تقلبات الطقس أصدرت الأرصاد تحذير من تخفيف الملابس، وعدم الانخداع في هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، لافتة إلى أنه سرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة، غدا السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.