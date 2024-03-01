حالة الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة ورياح وأمطار بنسبة 30%

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وتوقعت «الأرصاد الجوية» في حالة الطقس غدًا، أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائلاً للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وحارًا على جنوب الصعيد، وباردا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه تنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت 2-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.