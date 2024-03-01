حالة الطقس الآن.. أجواء حارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة وتحذير من «الأرصاد»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، مشيرة إلى أنه تسود أجواء حارة نهارًا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الرؤية الأفقية الآن على سيوة تصل 2000 متر بسبب الرمال المثارة.

درجات الحرارة الآن

وأوضحت «الأرصاد»، درجات الحرارة على بعض المحافظات، إذ سجلت القاهرة 30 درجة مئوية والإسكندرية 28 درجة مئوية، وأسيوط 30 درجة مئوية والأقصر 31 درجة مئوية وأسوان 31 درجة تبعًا لتسجيلات محطات الأرصاد الجوية.

الأرصاد تنصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس

وحذرت الأرصاد الجوية من هذه الأجواء المؤثرة اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه وسرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة، غدا السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع في هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.