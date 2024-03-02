بكوب دقيق واحد.. حضري الكنافة في البيت بسهولة وبأقل التكاليف

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وتستعد الأسر المصري لقدومه عبر شراء الياميش وغيرها من لوازم الشهر الكريم، ومن أبرز الحلوى التي تعدها ربات المنزل، الكنافة بأنواعها المختلفة مثل بالمانجو أو الفراولة أو الكريمة، ويمكن بكوب واحد من الدقيق صناعتها داخل المنزل دون الحاجة إلى شرائها.

زجاجة فارغة هي كل ما تحتاجين إليه لتحضير الكنافة في البيت، إذ تُوضع مجموعة من المكونات داخلها للحصول على العجينة وصناعتها في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة، ويمكن معرفة مكونات الكنافة بكوب واحد من الدقيق فيما يلي، بحسب ما أوضحته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الكنافة بكوب دقيق

كوب دقيق.

كوب ماء.

رشة ملح.

زيت.

طاسة.

طريقة تحضير الكنافة في البيت

جهزي وعاء وضعي به كوب الماء والملح ومن ثم قلبيهما جيدًا.

ضيفي الدقيق على الخليط السابق وحركي المكونات مرة أخرى إلى أنّ تمتزج تمامًا.

احضري طاسة وأدهنيها بواسطة الزيت بالفرشاة.

جهزي زجاجة فارغة واثقبي الغطاء الخاص بها.

ضعي خليط الكنافة داخل الزجاجة بواسطة قمع واغلقيها جيدًا.

حضري الطاسة وأدهنيها بالزيت.

ضعيها على نار هادئة.

رشي الخليط بحركات دائرية لتتكون الكنافة، وكرري الخطوة عدة مرات إلى أن تحصلي على كمية كبيرة من الكنافة وبكوب دقيق واحد.

اخرجيها وضعيها في وعاء.

كرري الخطوات مرة أخرى حتى تنهي كمية العجين الموجودة في الزجاجة.

طريقة عمل الكنافة في البيت

نصف كيلوجرام من الكنافة المفرومة.

نصف كوب من السمنة المنصهرة.

كوب واحد من السكر.

كيفية تحضير المكسرات للتزيين

- سخني السمن المذاب في مقلاة على نار هادئة وضيفي لها الكنافة المفرومة.

- حركي الكنافة جيداً في السمنة حتى تتغطى كل حبة من الكنافة.

- سخني الفرن حتى يصل إلى درجة حرارة ما بين 180 و200 درجة مئوية، لمدة من 20 إلى 25 دقيقة حتى يصبح الجزء العلوي من الكنافة ذهبي اللون ومقرمش.

- بعد انتهاء عملية خبزها، اخرجي الكنافة من الفرن واتركيها تبرد.

- زيني الكنافة بالفستق المحمص ويمكن تناولها ساخنة أو تبريدها وتقديمها كحلوى باردة في المناسبات والتجمعات.