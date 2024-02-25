بـ3 مكونات بس.. ضاعفي كمية الكنافة في البيت وأحسن من المحلات

مع اقتراب شهر رمضان تتوجه أنظار السيدات لشراء الكنافة، ولتوفير تكاليفها أصبح من السهل تجهيزها في المنزل من خلال تحضير عجينة الكنافة بـ3 مكونات وبعدها يمكن تحضير طبق الكنافة الشهي بالمهلبية لتصبح الوجبة الرمضانية في بيتك وبأقل التكاليف بدلًا من شرائها من الخارج بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل عجينة الكنافة في البيت

كوبان دقيق قمح.

ماء فاتر للعجن.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير عجينة الكنافة

-ولتجهيز عجينة الكنافة زي المحلات قومي بخلط الدقيق والملح الناعم جيدًا، في الخطوة التالية يُضاف الماء الفاتر تدريجيًا مع العجن باستخَدام اليدين أو باستخدام العجان، وذلك حتى تحصلي على عجينة كنافة متماسكة.

-وفي الخطوة التالية لعمل عجينة الكنافة في البيت، تُسكب عجينة الكنافة الخشنة في الماكينة المخصصة لإعداد الكنافة، ثم اتبعي الخطوات الخاصة بعمل ماكينة الكنافة.

- استخدمي عجينة الكنافة الخشنة في إعداد وصفات الكنافة بالبيت.

- في حالة عدم وجود ماكينة الكنافة، ضعي العجين في كيس ومن خلال فتحة صغيرة للغاية به قومي بسكب العجين على مقلاة غير لاصقة كبيرة لتجنب لصق العجين، ويُستخدم فورًا أو يوضع في الفريزر.

طريقة أخرى لعمل عجينة الكنافة الناعمة

كوبان دقيق سميد ناعم.

كوب دقيق القمح.

ملعقتان كبيرتان سكر.

ملَعقة كبيرة ملح.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقه كبيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة خميرة الفورية.

مياه دافئة للعجن.

طريقة التحضير

-الطريقة الثانية لعمل عجينة الكنافة بكل سهولة وناعمة، ضعي الدقيق والسمِيد والسكر والملح في وعاء واسع للعجن، وتُخلط المكونات، ثم ضيفي البيكنج بودر والخميرة وبيكربونات الصوديوم مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات.

-في الخطوة التالية لعمل عجينة ناعمة للكنافة، أضيفي كمية مناسبة من المياه الدافئة بالتدريج مع العجن حتى تمتزج كل المكونات وتصبح العجينة المتماسكة.

- اعجني بيدك عن طريق الفرك، وإذا لم تتماسك جيدًا ضعي القليل من المَاء بالعجينة.

- افردي عجينة الكنافة الناعمة في صينية واسعة وغطيها باستخدام منشفة دافئة، واتركيها لتتخمر لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

- بعد تخمر العجينة، ادخليها إلى فرن متوسط الحرارة لمدة ربع ساعة، وبعدها اخرجيها حتى تبرد.

- اكسري وافركي الكنافة، ثم ضعيها في محضرة الطعام واضربيها حتى تحصلي عليها ناعمة ثم استخدميها.

- يمكنك بعد الخطوات السابقة عمل الكنافة بأي طريقة تحبينها.