لحن لأبرز فناني الوطن العربي.. أشهر أعمال الموسيقار حلمي بكر

رحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، أمس، عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا كبيرا يحمل بصمته النادرة بأصوات فناني الوطن العربي.

أعمال حلمي بكر

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأعمال التي اشتهر بها حلمي بكر:

قدم حلمي بكر خلال مشواره مجموعة أغانٍ ناجحة مازالت عالقة في أذهان الجمهور مثل أغنية «ع اللي جرى» من غناء الفنانة عليا التونسية، وأغنية «أنا ناسية وفاكرة» لنجاة، كما قدم أغنية «في قلبي جرح» لعماد عبد الحليم، وأغنية «ماتقولش إيه ادتنا مصر» لعليا التونسية، وأغنية «عرباوي» للمطرب محمد رشدي، وأغنية «مهما الأيام تعمل فينا» لنجاة، و«أغنية شوف الدنيا» لياسمين الخيام، و«أغنية بنعشق الحياة» لغادة رجب، وأغنية «يا حسن يا مغنواتي» لمحمد رشدي، كما قدم «اغضب» لأصالة.

رحيل حلمي بكر

ورحل الموسيقار حلمي بكرٍ عن عالمنا منذ ساعات، وأعلنت الخبر الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الموسيقار حلمي بكر «لا إله الا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، البقاء لله، الأستاذ حلمي انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه وإخواته وكل محبيه المخلصين».