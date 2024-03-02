لحظة خروج جثمان حلمي بكر من المستشفى في الشرقية

عرض الموقع الرسمى لجريدة «الوطن» على «فيسبوك»، بثًا مباشرًا، ينقل فيه اللحظات الأخيرة لتشييع جثمان الملحن الراحل، حلمي بكر، من أحد المستشفيات الخاصة بالشرقية.

تشييع جثمان حلمي بكر من المستشفى

وخرجت سيارة الإسعاف من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، تحمل جثمان الموسيقار حلمي بكر.

توفى الفنان حلمى بكر في عمر ناهز الـ86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وقضى آخر أيامه في الشرقية بناءً على رغبة زوجته التي قامت بنقله إلى منزل أسرتها في قرية البوها التابعة لمركز صقر بمحافظة الشرقية.

جزء من السيرة الذاتية لحلمي بكر

حلمي بكر أحد أشهر الموسيقيين والملحنين في مصر والوطن العربي، وقدم حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى.

قدم حلمي بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار فى الوطن العربى، ونحو 48 لحنًا لمسرحيات غنائية عديدة أشهرها سيدتى الجميلة، وموسيقى في الحي الشرقي، وحودايت.