حدث ليلا.. الخلافات تمزق حكومة نتنياهو وبايدن يتحدث عن هدنة قبل رمضان

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة، التي كان أبرزها على الاطلاق استمرار المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وحدوث خلافات داخل حكومة نتنياهو وصلت لخروج أحد الوزراء عليه وسفره دون إذنه.

أبرز ما حدث ليلًا نرصده لكم كما يلي:

استمرار المجاذر الاسرائيلية تحت جنح الظلام

استشهد 17 فلسطيينًا على الأقل وأصيب العشرات إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا في قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال منزلا يأوي 70 شخصا، في مخيم جباليا شمال القطاع، وجرى نقل شهيدين إلى المستشفى، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين مجهولين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 15 شهيدا، بالاضافة لعشرات الجرحى، وأن طواقم الدفاع المدني ما زالت تبحث في ركام المنزلين المستهدفين.

أزمة داخل حكومة الاحتلال

أعلنت مصادر إسرائيلية أن بيني جانتس عضو مجلس الوزراء الحربي ورئيس معسكر الدولة سيتوجه غدًا إلى واشنطل لإجراء سلسلة من الاجتماعات، وذلك دون التنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب مقربين من رئيس الوزراء، فإن نتنياهو أوضح لجانتس أن دولة الاحتلال لديها رئيس وزراء واحد فقط ومن المتوقع أن يسافر جانتس من واشنطن إلى لندن.

بايدن يأمل في هدنة بحلول شهر رمضان

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أمله في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة على ثقة أن دولة الاحتلال ستحقق في ملابسات ما حدث بدوار النابلسي في قطاع غزة، مضيفًا «لا نعلم على نحو مؤكد متى سيتم إنزال أول دفعة من المساعدات في قطاع غزة جوًا»، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».