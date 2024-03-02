أفضل طريقة لتدميس الفول في البيت.. «مش هتشتريه من بره تاني»

الفول المدمس من الأطباق الأساسية في السحور خلال شهر رمضان، إذ يحرص الكثير على تناوله بشكل يومي نظرا لفوائده العديدة التي يحتوي عليها، كما أنه يعطي الشعور بالشبع، حيث تفضل العديد من السيدات على تحضيره في المنزل، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طرقة لتدميس الفول في أقل وقت ممكن.

تدميس الفول

خطوات ومكونات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها تدميس الفول في المنزل على طريقة الشيف نورا السادات في برنامجها الذي يعرض على «سي بي سي سفرة» ومنها:

فول منقوع

عدس أصفر

ملعقة أرز

جزر

ثوم

ماء

بصل

طماطم

ملح

فلفل

ليمون

خطوات التحضير

في البداية يتم غسل الفول جيدًا

انقعي الفول في الماء المغلي لمدة ساعة إلى ساعتين فقط.

صفي الفول من من الماء بشكل جيد

ضعي الفول في وعاء التدميس.

إضافة الجزر المبشور، ثم العدس، وأيضا الليمون.

ضعي ماء مغلي في وعاء التسوية

إضافة ملعقة الخل، ملعقة زيت، وملعقة ملح.

اتركي الوعاء على نار هادئة لمدة 5-6 ساعات.

من الضروري عدم فتح الغطاء قبل مرور 3 ساعات على الأقل.

ضيفي ملعقة الدقيق المذابة في نصف كوب من الماء.

قلبي جيدًا ونترك الفول على النار لمدة 30 دقيقة أخرى.

طريقة تدميس الفول بشكل طري

من الضروري إضافة ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا لأن ذلك سيساعد على تسريع عملية التسوية، والحصول على فول مدمس طري، كما يمكن إضافة عصير نصف ليمونة من أجل الحصول على لون فاتح، سيساعد ذلك على منع تحول الفول إلى اللون البني.

طريقة تدميس الفول في البيت لتخزينه

في البداية ينقع الفول في الماء ومعه العدس والقمح في إناء آخر، قبل أن يتم تدميسه بليلة كاملة.

من الضروري غلي القمح في حلة وتركه على النار حتى النضج.

وبعد ذلك ضعي الفول مع العدس والقمح في وعاء التدميس.

غطي الفول بالماء وقلبيه مرة واحدة.

وبعد ذلك نفتح القدر بعد خروج البخار منه

بعد التأكد من نضج الفول، قسميه على أكياس وضعي في الفريزر للتخزين.