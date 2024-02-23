لماذا «كبد الحوت» أول طعام للمسلمين بالجنة؟.. عضو كبار العلماء يجيب

لماذا «كبد الحوت» أول طعام للمسلمين بالجنة؟ سؤال قد يطرحه البعض، وهو ما أجاب عنه الشيخ محمود مهنا، عُضو هيئة كبار العلماء، حيث قال في تصريحات لـ«الوطن» إنه بحسب قول الله سبحان وتعاله «يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما»، موضحاً أن هذا يتضمن أكل كبد الحوت كمتاع لأهل الجنة كما قال النبي أنه أول طعام في الجنة، وطعام غني.

لماذا «كبد الحوت» أول طعام للمسلمين بالجنة؟

وحول تسأل البعض«لماذا «كبد الحوت» أول طعام للمسلمين بالجنة؟»أنه عَن أنسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنه أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ سَلامٍ بَلَغَه مَقْدَمَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ، فأتاه يَسألُه عَن أشياءَ، فقال: إنِّي سائِلُكَ عَن ثَلاثٍ لا يَعْلَمُهنَّ إلَّا نَبيٌّ، ما أوَّلُ أشراطِ السَّاعةِ؟ وما أوَّلُ طَعامٍ يَأكُلُه أهلُ الجَنَّةِ؟ وما بالُ الولَدِ يَنزِعُ إلى أبيه أو إلى أُمِّه؟ قال: (أخبَرني به جِبريلُ آنِفًا... وأمَّا أولُ طَعامٍ يَأكُلُه أهلُ الجَنَّةِ فزيادةُ كَبِدِ الحُوتِ )، وزائدة الكبد وهي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد ، وهي أطيبها.