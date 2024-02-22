«عربة فول وخيامية».. أغرب أشكال الفوانيس في المنوفية والسعر يبدأ من 50 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تتزين شوارع محافظة المنوفية، بزينة وفوانيس الشهر الكريم، ومع تغير «موضة» الفوانيس سنويًا، أصبح هناك أشكال وأنواع مبتكرة لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وإرضاء جميع الأذواق.

وتتواجد أنواع كثيرة وغريبة من الفوانيس، أبرزها على شكل «عربة فول»، أو «على شكل مسجد»، فيما تتباين أطوالها ليصل بعضها إلى نحو مترين.

أغرب أشكال الفوانيس

يقول كريم شعبان أحد التجار بمدينة شبين الكوم: «هناك أشكال عديدة وغريبة ومبتكرة هذا العام للفوانيس، وآخرها «عربة الفول» المصنوع من القماش، وهو عبارة عن تمثال لبائع الفول، وأمامه «قِدرة الفول والأطباق»، في محاكاة لبائع الفول الذي يتجول بالشوارع طوال أيام شهر رمضان»، مشيرًا إلى أنّ سعرها يتراوح بين 120 و150 جنيها، حسب حجمها.

وأضاف: «أيضًا هناك فوانيس على شكل مسجد مصنوع من القماش، وهو عبارة عن قبة ومأذنة وله باب للدخول، ويمكن إضافة لمبات إضاءة له»، مشيرًا إلى أنّ سعر الفانوس يتراوح بين 100 و140 جنيهًا وفقًا للحجم، فكلما زاد الحجم زاد السعر.

الأسعار تبدأ من 50 جنيهًا

وكشف «شعبان» وجود فوانيس تأخذ أشكالًا أخرى وتكون أكثر طولًا نحو مترين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفوانيس يمكن تزيين «البلكونات» بها.

وأضاف: «هناك فانوس خيامية بجميع الأحجام بدايةً من 30 سم وحتى مترين»، لافتًا إلى أنّ الأسعار تبدأ من 50 وحتى 300 جنيه، مؤكدًا أنّ هناك إقبالًا شديدًا من المواطنين على شراء الفوانيس والزينة قبل حلول شهر رمضان المبارك .