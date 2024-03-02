«العلم في مواجهة التطرف والإرهاب» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» الخميس المقبل

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عقد ندوة بعنوان «العلم في مواجهة التطرف والإرهاب»؛ التي تنظمها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب برئاسة الدكتور أحمد زايد؛ بالتعاون مع لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري برئاسة الدكتور حامد عيد؛ في تمام الخامسة مساء الخميس 7 مارس 2024 بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.

المشاركون في الندوة:

- الدكتور رفعت جبر، أستاذ ورئيس قسم البيوتكنولوجي بكلية العلوم جامعة القاهرة، عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري.

- الدكتور عبد العزيز صلاح، أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري.

علي فرجاني، محاضر ماجستير الإعلام والأمن المعلوماتي والباحث الأكاديمي في صحافة الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني، عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري.

الدكتورة هدى زكريا أستاذ بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب.