سعر الذهب اليوم السبت 2-3-2024.. تراجع غير مسبوق

أدى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى غير مسبوق، مما أحدث حالة ارتباك في سعر الذهب اليوم السبت 2-3-2024، وسجل سعر جرام عيار 21 نحو 2920 جنيهًا في الصاغة يضاف إليها سعر الضريبة وقيمة المصنعية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

تنشر «الوطن» تفاصيل انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر، وهي كالتالي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3337 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 2920 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مص 2502 جنيه للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر عند 1952 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 23 ألفًا و360 جنيهًا للشراء، كما سجّل سعر الأوقية الذهبية نحو 2086 دولارًا للشراء.