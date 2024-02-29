لأول مرة منذ أشهر.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع لمستوى غير مسبوق

أعلنت الشعبة العامة للذهب تراجع أسعار المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى له إذ بلغ نحو 2970 جنيهًا بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات محققًا قيمة تراجع بلغت 20 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال بداية التعاملات 2990 جنيهًا.

لأول مرة الذهب يتراجع لمستوى غير مسبوق

فسر الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي تراجع سعر جرام الذهب بالأمر الطبيعي لأن انهيار الدولار في السوق الموازية ساهم في قلة الطلب على شراء الذهب بعد أن خسر سعر الدولار ثلث قيمته وأصبح الآن تحت 50 جنيهًا وأن ذلك كان له تأثير مباشر على سوق الذهب الذي سجل أدنى مستوى له منذ أشهر طويلة كان الذهب وصل إلى 4200 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 خاصة جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة في الصاغة ويضاف إليها سعر المصنعية والضريبة وهي كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية 3394 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع الكبير الذي أعقب انهيار الدولار في السوق الموازية، 2970 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 2542 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14 نحو 1985 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم عقب انخفاضه أمس بـ23 ألفا و760 جنيها للشراء، دون سعر المصنعية والضريبة.