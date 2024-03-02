أفضل الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من شهر شعبان

أيام قليلة وينتهي شعبان وهو الشهر الثامن من السنة الهجرية، وفيه تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين قالت «لقد كانَت إحدانا تُفطِرُ في رَمضانَ، فما تقدرُ على أن تقضيَ حتَّى يدخلَ شعبانُ، وما كانَ رسولُ اللَّهِ يصومُ في شَهْرٍ ما يصومُ في شعبانَ، كانَ يصومُهُ كُلَّهُ إلَّا قليلًا بل كانَ يصومُهُ كُلَّهُ».

فضل شهر شعبان

يعد شعبان هو شهر الاستعداد لشهر رمضان، لذا تكثر العبادات وفيه ليلة النصف من شعبان التى نحيها الصيام والصدقة وقراءة القرآن الكريم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله تعالى، وشهر شعبان فرصة عظيمة لتزكية النفس، والتقرب من الله تعالى، والفوز برحمته ومغفرته، ويفضل أن نحرص على اغتنام هذه الفرصة، ونُكْثِر من الطاعات في هذا الشهر الفضيل.

قراءة القرآن في شعبان

وقال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، في لقاء له على قناة الناس، إن الإنسان بطبيعة حالة طائع لله سبحانه وتعالى في النصف الثاني من شعبان، وكان الصحابة يتبعون أعمالا مُحددة في شعبان منها أنهم إذا رأوا هلال شعبان انكبوا على المصاحف يتلون القرآن، ودعا الولاة أهل السجن فمن كان عليه حدا أقاموه وإلا فخلوا سبيله، وأقبل الناس يؤدون زكاة أموالهم حتى يتقوى بها الفقير والمسكين على صيام رمضان، وأقبل التجار فقضوا ما عليهم وما لهم وإذا رأوا هلال رمضان اغتسلوا واعتكفوا.

وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أكْثَرَ مِن شَعْبَانَ، فإنَّه كانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكانَ يقولُ: خُذُوا مِنَ العَمَلِ ما تُطِيقُونَ، فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما دُووِمَ عليه وإنْ قَلَّتْ، وكانَ إذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا