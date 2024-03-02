«معلومات مجلس الوزراء»: تنفيذ مشروعات بالمليارات بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، تفاصيل محفظة التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، وهي عبارة عن استثمارات بالمليارات.

أول دولة تحتضن مكتبًا للبنك خارج الاتحاد الأوروبي

وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن مصر أكبر دولة وأول دولة تحتضن مكتبًا للبنك خارج الاتحاد الأوروبي.

وجاء إجمالي استثمارات البنك والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص منذ عام 1979، 13.7 مليار يورو.

ويسهم التعاون مع البتك بدور حيوي في مشروعات برنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويقوم بدور شريط التنمية الرئيسي في محور النقل المُستدام «نوفي».

تعهد البنك بإتاحة 4 مليارات يورو تمويلات مُيسرة عام 2030 لبرنامج «نوفي».

وبلغت محفظة التعاون من 2020 لـ2023 قيمة 1.896 مليار دولار في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لـ7 مشروعات، و2.8 مليار دولار تمويلات واستثمارات البنك للقطاع الخاص خلال 4 سنوات.