«مركز المعلومات» يستعرض إنجازات مصر في التحول الرقمي

حققت مصر إنجازات عديدة خلال الفترة الماضية في مجال التكنولوجيا وبالأخص في التحول الرقمي، ومن بين هذه الإنجازات كانت منصة مصر الرقمية التي تضم نحو 170 خدمة حكومية إلكترونية تسهيلا على المواطنين.

أبرز ما حققته مصر في مجال التحول الرقمي

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك» أن أبرز ما حققته مصر في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في الفترة الأخيرة جاء كالآتي:

1- تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة التطبيقات والمنصات الحكومية.

2- إطلاق منصة مصر الرقمية التي تضم حاليًا قرابة 170 خدمة حكومية تُتاح لجميع المواطنين.

3- مشروع نشر كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة حياة كريمة.

4- مشروع ربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية.

5- مشروع استبدال كابلات الألياف الضوئية وتوصيل الفايبر للمنازل بالكابلات النحاسية.

6- ارتفاع سرعة الإنترنت لأكثر من 10 أضعاف لتصل إلى 62.94 ميجابايت/ ثانية في يناير 2024، مقارنة بعام 2019.

واحتلت مصر الأولى إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت هذا العام، مقارنة بالمركز الـ40 في 2019.