مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان.. اعرفها

وضعت الشركة القابضة للكهرباء، عددًا من التعليمات المهمة بخصوص تخفيف الأحمال في شهر رمضان المبارك، الذي من المُقرر أن يبدأ يوم 11 من الشهر الجاري، وفقًا للحسابات الفلكية التي أجرتها دار الإفتاء.

مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان

ووفقًا لمصادر في وزارة الكهرباء فإن هناك مواعيد من المُقرر أن يتم تنفيذها بخصوص تخفيف الأحمال في شهر رمضان، والتي تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الـ5 عصرًا لمدة ساعة واحدة.

وسيكون تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة في اليوم، وتكون قبل انطلاق مدفع رمضان بحوالي نصف ساعة، فضلًا عن مراعاة فروق التوقيت في المحافظات.

وهناك عدد من الخطوات يجب على المواطنين اتباعها في حالة الرغبة في تقديم شكوي للكهرباء وهي كالتالي:

1- يمكن للشخص الذي يرغب في تقديم شكوي في الكهرباء التوجه لمقر جهاز جھاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني.

2- إذا لم يستطيع الشخص الذهاب إلى مقر الجهاز يمكن إرسال شكوي عبر البريد ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.