بعد وقف تخفيف الأحمال.. احذر أجهزة منزلية تزيد من استهلاك الكهرباء

قرارات عدة وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والنقد الأجنبي، منها ضمنها وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم الذي تفصلنا أيام قليلة عن قدومه، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، الأجهزة المنزلية التي تزيد من استهلاك فاتورة الكهرباء ويجب على الأشخاص تجنب تشغيلها بشكل مستمر.

أجهزة تزيد من استهلاك الكهرباء

جاء من ضمن الأجهزة المنزلية التي تزيد من استهلاك فاتورة الكهرباء هى «الميكروويف» وذلك لأنه يكون الأجهزة ذات «التايمر» لذلك من الأفضل فصله بشكل نهائي بعد استخدامه، وفقا لما موقع «inmyroom».

غسالة الأطباق من ضمن الأجهزة المنزلية التي تزيد من استهلاك فاتورة الكهرباء، إذ من الأفضل فصلها بعد استخدامها مباشرة وأيضا يجب على الأشخاص شراء الغسالة التي تتمتع بمواصفات جيدة لتجنب زيادة فاتورة الكهرباء.

الغلاية الكهربائية

لم تقتصر الأجهزة المنزلية التي تزيد من استهلاك فاتورة الكهرباء عند هذا الحد، ولكن جاء من ضمن هذه الأجهزة هي الغلاية الكهربائية، لذلك ينصح جهاز حماية المستهلك بفصل التيار من مصدر الكهرباء بشكل كامل بعد الاستخدام، كما أن المكواة تُعد من الأجهزة التي تزيد من فاتورة استهلاك الكهرباء، فهي تستهلك 1000 وات في الساعة.

القلاية الكهربائية «الإيرفراير» تعد من الأجهزة التي تزيد فاتورة الكهرباء، حيث 1200 وات في الساعة، كما أن التكييف يزيد من استهلاك فاتورة الكهرباء، فهو يستهلك 1500 وات في الساعة، كما أنه يستمر في سحب الكهرباء بعد الإغلاق بالريموت كنترول، لذلك ينصح بفصل التكييف من مفتاح مصدر الكهرباء بعد الاستخدام.