مصدر بـ«الكهرباء» يكشف موعد انتهاء العمل بجدول تخفيف الأحمال

كشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء، عن انتهاء العمل بجدول تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهرباء بعد 16 يوما من الآن، بعد موافقة مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم تيسيرًا على المواطنين.

موعد وقف خطة تخفيف الأحمال

وأكد المصدر لـ«الوطن»، صدور تعليمات إلى جميع فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء»، بأنّ آخر يوم لتنفيذ جدول تخفيف احمال الكهرباء وقطع التيار سيكون يوميا اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا أي لمدة 6 ساعات يوميا حتى 10 مارس المقبل.

وأوضح المصدر أنّ قرار وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان يشمل قرى ومراكز وأحياء جميع محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، القاهرة، سوهاج، دمياط، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا، وأسيوط، الشرقية، مطروح، جنوب سيناء، والبحر الأحمر».