خريطة تخفيف الأحمال في المنصورة الأسبوع المقبل.. 5 ساعات يوميا

أعلن حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، خريطة تخفيف الأحمال الأسبوع المقبل، التي تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقًا لبرنامج الصيانة.

إجراء أعمال الصيانة

وأوضحت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أنّ خطة تخفيف الأحمال، تأتي بناءً على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة من السبت المقبل.

خريطة تخفيف الأحمال

السبت: شارع السلخانة- شارع السيد سليم من محمد فتحي (شارع منتصر- شارع البدالة- الثانوية) من الجلاء

الأحد: شارع السلخانة من الشيخ حسانين- شارع محمد فتحي- شارع الجلاء (من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل)- خلف مساكن الجلاء

الاثنين: شارع محمد فتحي- سوق ستوتة- شارع السيد سليم من محمد فتحي- شارع الجلاء (من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل)- خلف مساكن الجلاء

الثلاثاء: شارع سكة سندوب- ميدان الشيخ حسانين- شارع ستوتة من محمد فتحي- (شارع منتصر- شارع البدالة- شارع الثانوية) من الجلاء

الأربعاء: شارع السلخانة- شارع السيد سليم من محمد فتحي- (شارع منتصر- شارع البدالة- شارع الثانوية) من الجلاء

الخميس: شارع سكة سندوب- ميدان مشعل- شارع الجلاء- (شارع منتصر- شارع البدالة- شارع الثانوية) من الجلاء