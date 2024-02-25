مصادر بـ«الكهرباء» تكشف حقيقة تطبيق قرار إلغاء تخفيف الأحمال قبل رمضان

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، حول عزم الحكومة، تطبيق قرار إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية، قبل رمضان المقبل.

وتعليقًا على ذلك، كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة تطبيق الحكومة قرار إلغاء تخفيف الأحمال قبل رمضان 2024.

تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان 2024

أكّدت المصادر لـ«الوطن» تطبيق الخطة الجديدة بشأن عدم تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أنّ الخطة القديمة سارية حتى آخر أيام شهر شعبان الجاري.

خطة تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان

وأوضحت المصادر في وزارة الكهرباء، أنّ خطة تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان، تبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الـ5 مساءً، أي لكل منطقة ساعة واحدة، يتم تخفيف الأحمال بها، وأن هذه المواعيد لن يتم العمل بها خلال الشهر الكريم، وهناك جاهزية على أعلى مستوى خلال الشهر المبارك، بما يسهم في مدّ المحطات بالطاقة التي تحتاجها.

وقالت المصادر، إنّ قرار وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان المقبل، يشمل كافة القرى والمراكز والمدن في جميع المحافظات، لافتة إلى أن الخطة الجديدة لتخيف الأحمال سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من شهر رمضان الكريم.