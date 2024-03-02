وظائف خالية بمجال الأدوية في 12 محافظة.. التخصصات وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر فرص عمل في 12 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، حيث كشفت شركة فارما أوفر سيز لتجارة وتوزيع الأدوية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف.

وفي السطور التالية نستعرض أماكن العمل المتاحة وتفاصيل الوظائف التي تحتاجها الشركة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أماكن العمل والوظائف المتاحة

مكان العمل: «المحلة، شبين الكوم، الجيزة، أسوان، سوهاج، المنيا، بركة السبع، دكرنس، المنصورة، دمياط، طنطا، عين شمس، مصر الجديدة، إمبابة، حلوان، المعادي، بني سويف، القاهرة».

وتطلب الشركة شغل التخصصات التالية:

1. صيدلي بكالوريوس صيدلة - خبرة لا تقل عن 3 سنوات

2. مراجع مالي بكالوريوس تجارة - خبرة لا تقل عن سنة

3. مندوب مبيعات مؤهل عالٍ - خبرة لا تقل عن سنة

متطلبات الوظيفة

موقف واضح من التجنيد· التفرغ التام

المميزات والحقوق: رواتب مجزية حسب الخبرة

عدد ساعات العمل حسب كل وظيفة - تأمين طبي واجتماعي

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية