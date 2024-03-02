وظائف حكومية 2024.. التخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمس، في استقبال طلبات الأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف حكومية 2024، في 4 جهات من بينها الشهر العقاري، التربية والتعليم، النقل، ووزارة الأوقاف.

وظائف حكومية 2024

واستقبل الجهاز طلبات الراغبين في التقديم على وظائف حكومية 2024، حتى منتصف شهر مارس الجاري، وجاءت الوظائف كالآتي:

الشهر العقاري

- الشهر العقاري: يتوفر فيها حوالي 300 وظيفة في مصلحة الشهر العقاري التي تتبع وزارة العدل، ويتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية من على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/، وهناك 50 وظيفة مهندس في التخصصات الآتية «الإلكترونيات، الكهرباء، الحاسبات، المساحة، الاتصالات، المدني»، 250 وظيفة باحث قانون ثالث.

- النقل: يتوفر فيها حوالي 28 وظيفة، من بينهم 4 وظائف أخصائي حاسب آلي، 24 وظيفة مهندس بناء سفن.

- وزارة الأوقاف: يتوفر فيها 1000 وظيفة لـ إمام وخطيب، ويتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية ويستمر التقديم حتى منتصف شهر مارس الجاري.