الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بشركة أدوية.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن وظائف خالية بإحدى شركات الأدوية، وذلك ضمن مبادرة توظيف مصر.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، التخصصات المطلوبة في وظائف شركات الأدوية والشروط الواجب توافرها والحقوق والمميزات الوظيفية، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة فارما أوفر سيز لتجارة وتوزيع الأدوية، شباب للتعيين في المجالات الآتية:

- صيدلي، حاصل على بكالوريوس صيدلة، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- مراجع مالي، حاصل على بكالوريوس تجارة، ولديه خبرة لا تقل عن سنة.

- مندوب مبيعات، حاصل على مؤهل عالي، ولديه خبرة لا تقل عن سنة.

يشترط تقديم موقف واضح من التجنيد، والتفرغ التام للوظيفة.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف في عدة مدن تشمل: «المحلة وشبين الكوم والجيزة وأسوان وسوهاج والمنيا وبركة السبع ودكرنس والمنصورة ودمياط وطنطا وعين شمس ومصر الجديدة وامبابة وحلوان والمعادي وبني سويف والقاهرة».

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في وظائف شركة الأدوية على رواتب مجزية حسب الخبرة، مقابل عدد ساعات العمل حسب كل وظيفة وتأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم لـ الوظائف

يمكن التقديم للوظائف عن طريق ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــا.

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