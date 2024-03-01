وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» برواتب مجزية.. التخصصات وشروط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن وظائف خالية للعمل بإحدى براندات المحجبات، في عدة تخصصات، بحسب حاجة الشركة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بإحدى برندات بيع مستلزمات المحجبات بشركة tie shop، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب الشركة للتعيين شباب في التخصصات الآتية:

- موظف مبيعات حاصل على مؤهل متوسط أو عال.

- محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة، ولديه خبرة لا تقل عن 6 أشهر.

- نجار، لا يشترط مؤهل.

- مندوب شحن، لا يشترط مؤهل، ولا بد أن يتوفر لديه وسيلة للتنقل سواء كان موتوسيكل أو غيره.

شروط التقدم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة طريقة التقديم للوظائف وجاءت على النحو التالي:

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- يشترط التفرغ التام.

- حسن المظهر.

- الالتزام.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- رواتب مجزية وعمولات·

- عد ساعات العمل 9 ساعات·

- توفير مواصلات لبعض الفروع·

- تأمين طبي واجتماعي.

مكان العمل

يعمل المقبولون في فرع الشركة بالقاهرة والجيزة.

كيفية التقدم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن التقديم للوظائف عن طريق ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا

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