موعد انتهاء التقديم في وظائف جامعة الأقصر.. اعرف المستندات المطلوبة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء التقديم في الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل في 110 وظائف ضمن أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم «أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس - مدرس مساعد - معيد» بكلية الطب بالأقصر.

شروط التقديم في وظائف جامعة الأقصر

- يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية

- لا يحق للمتقدم لشغل إحدى هذه الوظائف بعد أن يشغلها بالتقدم بطلب نقل قبل مرور عشر سنوات من تاريخ التعيين.

المستندات المطلوبة:

- السيرة الذاتية للمتقدم

- أصل الشهادات العلمية

- أصل شهادات الامتياز

- عدد 3 من رسالة الماجستير والدكتوراه «بالنسبة لوظائف الأستاذ»

- تقديم تقرير اللجنة العلمية الدائمة معتمد ومختوم من المجلس العالي للجامعات على ترقيته لوظيفة أستاذ.

- تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل الحالية ومن جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته، مبينا فيه أسباب أصل موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من الموقف من تأدية الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لجامعة الأقصر

- الخبرات التدريسية السابقة ومدتها معتمدة من احدي كليات الجامعات المعترف بها.

تقديم الطلبات:

وتُقدم الطلبات علي استمارة 167 ع .ح المتوفرة بكلية الطب، باسم الدكتور عميد كلية الطب بجامعة الأقصر، وتقدم الطلبات شخصياً باليد أو بتوكيل رسمي خاص بالإعلان، وجميع المستندات المطلوبة داخل مظروف مغلق مدون عليه بيانات المتقدم بمقر كلية الطب – الكائن في مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، بجوار جهاز مدينة طيبة.

وعلى العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة للتقدم للإعلان.

آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الأقصر:

وفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية، سيكون التقديم متاح حتى يوم الثلاثاء 6 مارس 2024 م.