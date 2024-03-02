محافظ قنا يفتتح مبنى مجلس مدينة نقادة بتكلفة 22 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المقر الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، رافقه نيافة الحبر الجليل بيمن مطران نقادة وقوص، والنائب حمدي سعد عضو مجلس النواب، وخالد بهيج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المقر الجديد لمبنى مدينة نقادة

وأوضح محافظ قنا أن افتتاح المقر الجديد للوحدة المحلية بنقادة يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضاري لتلبيه احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم المواطنين من أجل خلق مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية الداعمة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة تتماشي مع رؤية مصر 2030، موجها المسؤولين بالوحدة المحلية بالتواصل الدائم مع المواطنين لإنجاز المهام الخاصة بهم وتحقيق الانضباط الإداري والعمل كفريق عمل واحد لبحث المشكلات المقدمة من المواطنين، وسرعه تحديد أسلوب حلها ووفقا للوائح والقوانين.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، أن المقر تم تجهيزه على أحدث التقنيات الإلكترونية لتقديم الخدمات المميكنة للمواطنين على مساحة 542 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه، فضلا عن تطوير المركز التكنولوجي وربطه بالمبنى الجديد.